Restricciones, aperturas y prohibiciones, a partir de mañana 1, en Herrera

– Establecimientos de venta de alimentos; farmacias, ferreterías, auto repuestos y lavanderías. – Industria de la construcción y actividades relacionadas. – Servicios administrativos y generales (alquiler de autos, alquiler de bienes muebles, servicio de apoyo a negocios; centros de copiado; agencias de viaje; promotores, agentes y representantes de espectáculos artísticos, deportivos, académicos; investigación científica; servicios de marketing y publicidad; consultorías; ONG´s. – Servicios profesionales con idoneidad. – Talleres de mecánica, chapistería, electromecánica y refrigeración; plomería; electricidad; sistemas de refrigeración y aire acondicionado; ascensores; limpieza de piscinas. – Servicios prestados a domicilio como limpieza y jardinería; terapias médicas. – Lugares de culto con aforo hasta el 25 por ciento. – Comercio al por mayor, para entrega exclusiva a los establecimientos comerciales permitidos en el decreto ejecutivo De igual forma se permiten los deportes al aire libre sin contacto físico (por ejemplo: trotar, caminar, bicicleta, etc.), así como la visita a playas y balnearios únicamente de lunes a viernes de 6:00 am hasta las 4:00 pm .

Los herreranos deberán acatar a partir de este lunes, 1 de febrero, una serie de medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud y contempladas en Decreto No. 65 del 28 de enero del 2021. Vuelven las restricciones de acuerdo al género para el ingreso a los establecimientos comerciales autorizados, de la siguiente forma: lunes, miércoles y viernes las mujeres; y martes y jueves, los hombres. En las entidades bancarias el acceso será de la siguiente manera: lunes y miércoles podrán asistir las mujeres, y los martes y jueves los hombres , mientras que los días viernes las personas podrán acceder a las sucursales sin distinción de género. Se establece además que a partir del 1 de febrero, se permitirá la circulación de personas sin distingo de género en los horarios permitidos. El decreto señala además que se mantiene el toque de queda desde las 9:00 pm hasta las 4:00 am de lunes a viernes y cuarentena total de fines de semana. A partir de este 1 de febrero se inicia la apertura gradual de los comercios por lo que en esta primera fase se permitirá la venta en línea y con entrega a domicilio, más no así resencial, para el comercio al por menor.

