Restricción de movilidad por género y cédula del 4 al 14 de enero

Los cercos sanitarios seguirán vigentes de 5:00 a.m. del 4 de enero a las 5:00 a.m. de 14 de enero.

Ante el incremento de contagios y muertes por la Covid-19 y con el objetivo de frenar la cadena de transmisión de la enfermedad, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció anoche nuevas medidas: restricciones de movilidad por género y cédula y toque de queda de 8:00 p.m. a 5:00 p.m. en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. No habrá jornada laboral en negocios que no sean esenciales.

