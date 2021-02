Restos de fincas madres: huérfanos y morosos II

Ciertamente, no comprendemos el alcance de esta norma desde la óptica fiscal por las siguientes razones: i) La Ley 106/1974, excluye del Impuesto de transferencia de bienes inmuebles a los traspasos a favor del Estado; ii) por su parte el IBI será condonado por la DGI por mandato de lo normado en el parágrafo del numeral 11 del artículo 764 del CF; y iii) finalmente el Impuesto sobre la renta que trata el artículo 701 del CF, indica que se adelantará un 3% del valor catastral o de venta (el que resulte mayor), y luego como no existió ganancia se deberá solicitar su devolución.

La Ley detalla los requisitos que se deben aportar para acogerse a la Ley, tanto para los dueños particulares de sus inmuebles donde ya el promotor no exista o no se encuentre presente (artículo 3), así como para aquellos promotores que existan o estén presentes y quieran realizar el trámite (artículo 5).

Esta es una situación histórica y que ocurre en aquellos proyectos inmobiliarios que no son construidos bajo el régimen de propiedad horizontal, donde el Estado debe incorporar a sus activos dichas áreas construidas de uso colectivo, pero buscando garantizar las condiciones de durabilidad y mantenimiento de 3 años por parte del promotor. Por otro lado, tenemos al promotor que busca librarse de estos bienes que son parte del desarrollo que comercializó y que pueden estar causando Impuesto de inmueble (IBI) mientras no se segreguen para sí y exoneren, o se traspasen al Estado finalmente (artículo 764 #11 del Código Fiscal -CF-), lo cual a su vez genera una cuenta ficticia por cobrar para la DGI y que finalmente tendrá que condonar bajo lo ordenado por la Ley 28/2012.

