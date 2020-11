Restos de Diego Maradona fueron inhumados en un cementerio privado

Los restos del legendario Diego Maradona fueron inhumados este jueves 26 de noviembre en un cementerio privado, al noroeste de Buenos Aires, en una ceremonia íntima cuando comenzaba a caer la noche que contrastó con el multitudinario y caótico velatorio previo.

Frente a la tumba, al lado de la de sus padres, amigos y familiares estallaron en aplausos, según imágenes registradas por drones y transmitidas por el canal TyC.

El féretro llegó al cementerio privado Jardín de Bella Vista, cubierto por una bandera argentina, constató la AFP.

Los restos fueron trasladados en un cortejo fúnebre desde la Casa Rosada, donde se realizó un velatorio público por unas 11 horas, que se suspendió en medio de incidentes con miles de fanáticos pugnando por ingresar al palacio de gobierno.

Maradona falleció el miércoles a los 60 años de un paro cardíaco.

Muerte de Maradona sigue generando reacciones en Europa

El fallecimiento del mítico Diego Maradona el miércoles siguió generando reacciones y en Europa distintas personalidades e importantes figuras del deporte, principalmente del fútbol, continuaron compartiendo este jueves su pesar por la noticia y también sus recuerdos del ‘Pelusa’.

Estas son algunas de las reacciones más destacadas este jueves en Europa:

Marcelo Bielsa (ARG/entrenador del Leeds United, en una conferencia de prensa): “Que ya no esté nos da muchísima pena. La pérdida de un ídolo es una sensación de debilidad para todos nosotros (…) Maradona fue un artista. La dimensión de la repercusión de su arte tiene infinidad de reconocimientos. Para poner un ejemplo que sale de lo común, las canciones que se han escrito sobre él son extraordinarias”.

Gennaro Gattuso (ITA/entrenador del Nápoles, tras la victoria sobre el Rijeka en la Europa League): “Diego no está muerto, porque nunca morirá. Desde anoche, hay un aire muy triste en la ciudad. Diego ha sido un símbolo, un campeón y en Nápoles es probablemente más importante que San Gennaro (patrón de la ciudad). Se hablará de Maradona para siempre, esta es su tierra y nos gustaría dedicarle un trofeo algún día”

José Mourinho (POR/entrenador del Tottenham, antes del partido ganado al Ludogorets en la Europa League): “Era mi amigo, una persona con un gran corazón. Todo el mundo puede buscar en Google cosas sobre él en lo referente al fútbol, pero yo voy a extrañar a la persona”.

Lothar Matthäus (GER/exfutbolista, rival de Maradona en las finales de los Mundiales de 1986, en el diario Bild): “Siempre era un reto enfrentarse a él. Ha estado conmigo durante la mitad de mi vida, fue mi mejor rival. Ha muerto demasiado pronto, a los 60 años. La noticia me puso muy triste (…) “La pelota le obedecía siempre, incluso a la velocidad más alta, algo que solo puedes ver hoy con Messi”.

Peter Shilton (ENG/exarquero de Inglaterra, que recibió el tanto de la ‘Mano de Dios’ en el Mundial de México-1986, al diario Daily Mail): “Lo que no me gusta es que nunca se disculpó. En ningún momento dijo que había hecho trampa y que le gustaría pedir perdón. En su lugar uso su frase de la mano de Dios y eso no estuvo bien. Parece que tenía grandeza, pero desgraciadamente no deportividad (…) Mi vida ha estado ligada durante mucho tiempo a la de Diego Maradona y no de la manera que me hubiera gustado”.

Kevin Keegan (ENG/exfutbolista, en la BBC): “Tenía un cerebro increíble como futbolista (…) Antes de que otras cosas empezaran a estorbar, no se podía jugar contra él, no le podías quitar el balón”.





Source link

Comparte esto: Compartir

Twitter

Facebook



WhatsApp

Imprimir



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...