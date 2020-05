Restaurantes proponen limitantes para poder reabrir

“El delivery solo no va a hacer que ningún restaurante subsista por sí solo. Las ventas no van a seguir creciendo con delivery, se necesita abrir el salón, lo importante es saber cuántas mesas puedes tener”, advirtió De Obaldía.

“Ahora es rentable porque no pagamos luz, etc, pero al reabrirse el restaurante con toda su estructura, se necesita de las ventas en mesas”, dijo.

You May Also Like