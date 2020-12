Restaurantes podrán deducir al 100% el descuento a jubilados

“Ya no se podrá decir que no hay fundamento de ley”, dijo De Obaldía, representante de un sector que sufre el impacto de la crisis del coronavirus.

La norma establecía también que ese descuento sería deducible de impuestos, pero en la práctica no se cumplía. Javier Mitre, abogado especialista en tributación, comentó a este diario que la Dirección General de Ingresos (DGI) pedía a los negocios que, en su declaración de la renta, incluyeran el monto a deducir en el renglón de descuentos y devoluciones, que es previo a la determinación de la renta gravable, lo que suponía que la deducibilidad terminaba siendo asumida por el restaurante y no por el Estado.

