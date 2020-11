Restablecimiento de la conexión terrestre con Bocas podría darse hoy

“Pasamos la noche aislados. No podíamos salir porque en un lado la calle desapareció y en el otro, el agua corría. Al día día siguiente, al ver que la ayuda no llegaba, decidimos salir caminando, rumbo a Caldera. En el camino vimos como 10 derrumbes, fue una experiencia traumática, prácticamente volvimos a nacer”, relató.

Dijo que se espera que en 10 días pueda estabilizarse mejor la vía para permitir el paso de autobuses, no así para vehículos de carga más pesada. No se atrevió a dar números de costos de una rehabilitación completa, ni modalidad de contrato ni tiempo estimado de inicio de trabajos.

You May Also Like