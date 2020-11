Restablecer la comunicación en áreas de desastre no es tarea fácil

“Este eslogan de Contigo en Todo Momento , y que queremos ser la mejor empresa de telecomunicaciones en Panamá , y queremos ofrecer el mejor servicio, para nosotros no solamente es un eslogan publicitario; para nosotros, internamente, ese sentimiento lo vivimos en carne propia y no puedo describir cada vez que hay una situación de este tipo…las desveladas que nos pegamos, las videoconferencias interminables que armamos entre todos…Pensamos mucho en los clientes y hacemos que el servicio se restablezca siempre, lo más pronto posible, a pesar de que no siempre está dentro de nuestro control”, comparte Paz.

Esto no ha podido ocurrir con la segunda torre, porque, a pesar de que ya tiene energía y cuenta con la electrónica, no se ha podido llegar con el enlace de comunicación, porque dicha torre sí se conecta por fibra óptica, la cual viajaba por todo el camino que se desplomó en la carretera Bambito-Cerro Punta.

Paz explica que la comunicación en ese distrito chiricano se cayó, porque no había energía, y los sistemas de respaldo se agotaron y no tenían cómo llegar a la torre para poder abastecer de respaldo al sitio.

