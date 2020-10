Restablecen el paso de mercancías en el área de Paso Canoas

“Cuando quedamos varados, las unidades de Senafront y los inspectores de Aduanas, nos ubicaron en el bone. Ahora que se ha dado la reapertura de la frontera hemos quedado de últimos y no me parece justos, llevamos muchos días aquí, creo que la forma en como se está realizando la salida de los camiones no es la correcta” , señaló un transportista.

