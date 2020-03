Respuesta al profesor Juan Jované

En ese mismo orden de ideas sobre el sector privado, el señor Jované tiene la razón en el hecho de que hay una situación que debe ser atacada inmediatamente, y es el de la morosidad y evasión de ciertas empresas en cuanto a sus cuotas a la CSS. Esto ayudaría, en parte, a corregir la situación económica de la entidad, mas no necesariamente estaría ni cerca de ser la “bala de plata” que resuelva el problema, ya que el monto es relativamente bajo y no impacta de manera estructural al sistema.

Por otro lado, en efecto en un sistema de reparto si un trabajador actual es más productivo y, consecuentemente, aporta más al sistema para financiar las pensiones de los que actualmente están jubilados, la tasa de dependencia (i.e. pensionados/trabajadores cotizantes) puede ser un poco mayor a lo que era años atrás. Lastimosamente, en Panamá tenemos un problema de que los salarios son bajos (p.e. la mediana salarial ronda los $710 mensuales) por lo que los aportes no podrán soportar las pensiones de manera directa; sumado a esto, tenemos una informalidad que ronda el 45%, lo que significa que todas esas personas no aportan a la seguridad social. De tener un sistema exclusivamente de beneficio definido, esto sería un problema serio, por la fuga de fondos que tendría el sistema. Podría coincidir con el señor Jované en que esto hay que atacarlo y que debemos encontrar la manera de reducir la informalidad y que los salarios puedan subir. Consecuentemente, se elevarían las pensiones, permitiéndoles a los pensionados tener una mejor calidad de vida durante su retiro. Esto último, no obstante, sin tener que impactar negativamente al sector privado, con aumentos al salario mínimo y otras medidas populistas que terminan causando más daño que beneficios, políticas que suelen ser promovidas por el señor.

