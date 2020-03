Respuesta a la Fundación Libertad

Hace algunos días, en el diario La Prensa, apareció una supuesta respuesta a un artículo de nuestra autoría, cuyo autor asegura que me habría referido a sus posiciones en un trabajo suyo previo. Debo aclarar que se trata de un personaje cuyo nombre nunca he mencionado en escrito alguno, ya que no acostumbro a personalizar los debates.

El flamante autor del escrito no toca el tema que ha venido manejando la Fundación Libertad, la que trata de vender la idea de que el sistema de cuentas individuales, tal como se practica en Panamá, es más solidario que el propio sistema solidario. Sería bueno que recordara que F. A Hayeck, santo patrón de esta fundación, asegura en su libro Democracia, Justicia y Socialismo que la solidaridad es un sentimiento atávico, que no tiene lugar en el mundo actual. Esto, obviamente, permite una sana duda de los objetivos de los “teóricos” de la Fundación Libertad

El autor no parece conocer o recordar que el concepto de trabajo equivalente, acuñado por el Premio Nobel de economía Robert Solow, significa que un trabajador con mayor productividad equivale a un trabajo previo potenciado. Más, aún, Samuelson y luego Diamond demostraron que la tasa interna de retorno de un sistema solidario es igual a la suma de la tasa de crecimiento de la población laboral y el crecimiento de la productividad. Esto no se da en Panamá debido a que los empresarios, a los que la Fundación Libertad defiende, no han permitido, gracias a su poder político, social y mediático, que los salarios se eleven al mismo ritmo que la productividad. De acuerdo a datos del INEC y CEPAL, del 2000 al 2016 la productividad media del trabajo (PIB/ocupados) se elevó en 67.7%, mientras que el salario real medio se elevó apenas en 19.7%. Lo que debía permitirle al novel crítico entender por qué los salarios son tan bajos en nuestro país. Estos críticos ni siquiera son capaces de entender su propia doctrina económica, según la cual, los salarios deberían crecer con la productividad marginal. Esto, además, explica por qué en Panamá la participación de las remuneraciones en el PIB se redujo de 37.8% en 1996 a tan solo el 24.8% en el 2016.

En realidad, lo que no quiere reconocer la Fundación Libertad es que el problema de la seguridad social se originó en la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, ideada en gran medida por miembros de esta Fundación, la cual generó un inmenso costo de transición entre el antiguo y el nuevo sistema. Más aún, olvidan decir que en este país, gracias a los malos empresarios, más de 93 mil trabajadores están siendo evadidos de la seguridad social, aun cuando trabajan para empresas formales, generando un problema de ingresos para la CSS. A esto se debería añadir una morosidad de B/.295.7 millones, la que resulta de un cálculo bajo, teniendo en cuenta que la evasión en el 2017 pudo haber alcanzado cerca de B/. 154.0 millones.

Los críticos de la Fundación Libertad tampoco parecen entender lo que constituye un impuesto o una cuota progresiva. Esta significa que el que más gana debería aportar un mayor porcentaje de su salario al fondo común. Esto no ocurre en el sistema mixto (cuentas individuales), donde un salario de B/. 750 mensuales pone el 67.8% de su cuota en el fondo común, mientras que el que gana B/. 26,000, apenas pone el 5.4%.

Ya que la Fundación Libertad, en un intento de ataque personal que no debería caber en un debate supuestamente científico, pregunta qué hice en la Dirección de la CSS, le contesto con claridad: evitar que los malos empresarios siguieran abusando de esta noble institución; además convertí varios hospitales privados en públicos y se instalaron más de diez centros de atención primaria de salud, lo que entiendo que no debe ser del agrado de la Fundación Libertad.

El autor es economista