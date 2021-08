Responsabilidad por la custodia de bienes

Es oportuno hacer estas observaciones, a fin de que los consumidores conozcan sus derechos para que sean respetados. Es como el caso de un ciudadano que llevó su automóvil al taller autorizado por la concesionaria, para el respectivo mantenimiento. Pero cuando se cumplió el plazo de entrega y fue a retirarlo, le indicaron que su carro había sido robado, porque fue estacionado en las afueras del taller y no dentro. Por lo que el taller autorizado no quería hacerse responsable de la pérdida del vehículo, alegando que fue culpa del consumidor.

Por otra parte, son nulas, y, por lo tanto, no obligan a los consumidores, las estipulaciones contractuales que eximan o limiten la responsabilidad establecida en este artículo de la Ley 45, que dicta normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia. También lo dispuesto en este artículo no releva al proveedor de las responsabilidades penales o civiles previstas en la Ley, cuando el deterioro o pérdida ocurra dentro de sus instalaciones o áreas adyacentes.

