‘Respeta y te irá mejor en la vida’, le dice Ana Lorena Cortés a ‘hater’

No puede haber un solo “post” que suba Ana Lorena Cortés a su cuenta de Instagram – ya sea que se tome la foto sola o con su hija – y siempre aparece un comentario “fuera de orden”, como dicen por ahí.

Bueno, les cuento que cuando subió la hermosa fotografía en la que aparece con Mía, ambas de rojo con blanco, un “hater” saltó a decir que porqué no sacaba a la luz pública a su otra hija. ¿Cómo así? “Tu parecieras que solo tienes una hija y la otra porqué no la aprecias así en foto”, le dijo. Y ella le comentó su pa’tras: “Porque solo tengo una”. ¡Fuerte!

Pero eso no se quedó allí, no, porque la pareja de Rommelito Gutiérrez siguió repartiendo “palo”: “Quiero pensar que te acabas de golpear la cabeza tan fuerte como para escribieras una estupidez de este tipo. Respeta y te irá mejor en la vida… quienes se expresan así DE LA NADA deben tener un resentimiento con una vida MUY GRANDE”.

La persona que atacó a Ana Lorena “se bajó después”: “Es que esto no es contigo las palabras obsenas que había repartido en el “post” es con la que respondió en comentario de último. A ti no te respondí más porque me corregiste, pero las demás que comentan o sea”, dijo.

Y la mamá de Mía no se quedó con esa: “1. Estás dejando tus palabras asquerosas en mi cuenta. 2. A la que se lo dijiste es mi prima hermana. 3. Te responden a lo que comentas, que evidentemente lo escribiste sin antes saber o porque quisiste mi supuesta otra hija QUE NO TENGO. De esa manera se dicen muchas cosas y desatan problemas. Consejo: antes de decir o escribir algo, averígualo; y no uses palabras soeces para referirte a alguien… que tengas linda noche”.

Para Ana Lorena, definitivamente que esta persona carece de muchas cosas internamente para que hable así a cuantas personas le da la gana.

Ana Lorena Cortés no pierde el tiempo cogiendo rabia en redes. Ella les da su pa’tras a quienes hablan por hablar.