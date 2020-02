Residuos sin tratar ahogan a la paradisíaca isla colombiana de San Andrés

La mujer explica que además se ha encontrado en la casa “con ratas gigantes, con moscas y mosquitos que vienen de allá” y alerta de un aumento de enfermedades : “a mí hace unos meses me salieron unos brotes en la piel, se me infectó, pero los niños sufren de fiebres, infecciones…”

“Los árboles no producen como antes, alrededor la contaminación es fuerte . Uno ya no puede salir de la casa y venir a buscar mangos o mamones, nuestros hijos no tienen esa oportunidad”, explica Arigan, de 31 años, que creció al mismo tiempo que lo hacía el vertedero, construido hace 35.

“Con una isla tan pequeña no tenemos espacio suficiente . Por ahora todos los residuos sólidos que se reciclan se llevan al basurero municipal, el ‘Magic Garden’, aunque los que no se reciclan terminan en el mar”, agrega.

You May Also Like