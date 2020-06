Residentes en Puerto Pilón de quejan de desborde de aguas servidas

Indicó que se han hecho las denuncias ante el Idaan, pero no han sido resueltas. No obstante, la mañana de este lunes, el equipo técnico de sanidad del Idaan-Colón realizó trabajos de limpieza de la calle en la comunidad de San Isidro en el corregimiento de Puerto Pilón que mantenía aguas servidas. Se llegó con el carro vactor para despejar las líneas, extrayendo el agua estancada.

Los moradores se quejan de los malos olores y aguas que se desbordan en las vías internas, que no es atendido por las autoridades. Para la señora Nuria Sanguillen de 43 años de edad, estos malos olores, no dejan comer a las personas, a toda hora, se sienten hasta en sus casas.

