Residentes de multifamiliares de Nueva Providencia protestan por falta de agua

No obstante, la señora Yazmina María Reyes de 66 años de edad, quien tenía un cita médica que perdió, lamentó que la Policía Nacional, no haya actuado, para que no se afectara a tercera personas.

Pasada las 6:30 am, los pobladores de esta comunidad cansados de no tener agua, desde hace ocho días, cerraron la vía que comunica el área de la Transístmica con la ciudad de Colón.

You May Also Like