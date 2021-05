Residentes de la Comarca Ngäbe Buglé exigen que les terminen escuelas

Los padres de familias informaron durante el cierre de la vía hacia Santa Fe, que en las comunidades antes mencionadas existen más de 10 escuelas ranchos , que no tienen ninguna condición para recibir niños, estudiante s y mucho menos a los educadores que laboran es esos centros escolares. Jorge Cárdenas , alcalde en el distrito de Santa F e, dialogó con los manifestantes para que abrieran la vía , mientras que la queja de los padres de familias fue remitida al Ministerio de Educación. La vocera de los padres de familias, también explicó que pese a lo difícil que se les hace salir de sus comunidades, para plantear el problema a las autoridades, no descartan con adoptar medidas drásticas para que se les escuche y se terminen los proyectos de construcción de sus escuelas.

