Residentes de El Llano reclaman agua potable; están cansados de los cisternas

Además de ello, la s familias alegan haber suscrito dese hace varios años sus contratos con el Idaan. Doris Gómez , quien por más de 30 años ha residido en la comunidad de El Llano, segura no recordar la última vez que pudo darse una ducha con la regadera del baño de su casa. Para almacenar agua ha debido invertir en la instalación de dos tanques de gran capacidad además de comprar agua embotellada. La mayor parte de la 500 viviendas de la barriada El Llano también mantiene todo tipo de tanques en los frentes de sus casas a la espera de los carros cisternas. Una semana atrás funcionarios del I daan informaron a los residentes que el problema se resolvería con la instalación de una estación de rebombeo la cual aún no ha sido instalada. Durante el pasado Gobierno, El Llano fue una de las comunidades a la cuales se les prometió dotar de agua potable de forma permanente a través del programa “Agua 24/7”.

