Residente estrena un conmovedor video musical titulado ‘René’

“Una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo”.

De esta manera, el cantante de música urbana puertorriqueño René Pérez Joglar, más conocido como Residente, lanzó lo que ha calificado como el tema más importante de su vida a nivel personal. Fue lanzado oficialmente la noche de este jueves 27 de febrero de 2020 y se titula René.

Una noche me sentía muy mal, estaba en Mexico, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema.https://t.co/dxyckDAoBx — Residente (@Residente) February 27, 2020

Previo a la divulgación oficial de este material, el cantante, compositor y productor musical publicó en redes sociales varios aspectos de su vida personal, entre ellos, que tuvo un déficit de atención extremo. Contó que de pequeño su mamá le tenía que cantar todo lo que tenía que estudiar (como si fueran canciones) para así poder aprendérselas.

“Puede que la tristeza la disimule, pero estoy hecho de arroz con gandule”, dice una parte de su nuevo tema musical, donde sorprende por abrirse tanto al público.

De hecho, en el video de René, el artista muestra por primera vez a su hijo, Milo, fruto de su relación con la modelo argentina Soledad Fandiño.

Al final del video, imágenes de su niñez son acompañadas por la inigualable voz del panameño Rubén Blades, de quien se ha declarado admirador en muchas ocasiones.

Residente y su nuevo tema

…alegrías, tristezas, logros, frustraciones miedos y ansiedades… en esta pieza, donde integra una tierna participación de su madre, Flor Joglar, así como un sólido cierre de Rubén Blades. (El Nuevo Día de PR) @Residente https://t.co/4LTB8nnAWl — Rubén Blades (@rubenblades) February 28, 2020

