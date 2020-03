Residente, el trovador urbano | La Prensa Panamá

No es la primera vez que Residente registra en sus canciones su desencanto con el sistema o funcionamiento de la industria musical. Lo hizo con Calma pueblo y en la introducción de su álbum Entren los que quieran, con Calle 13, con la que grabó otros éxitos cargados de mensajes y crítica social que también lograron calar en el público, como No hay nadie como tú o Latinoamérica.

