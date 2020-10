Rescató a más de 95,000 niños de alcantarillas y basureros y ahora sabe que su labor se incrementará debido a la pandemia | Noticias Univision América Latina

” Yo tengo dos hijos y dos nietos, pero además tengo casi 100,000 hijos de la calle y unos 300,000 nietos que me escriben y en donde me vean me gritan que soy su papá, el papá Jaime” , finalizó entre risas.

“Siempre he creído que todos los seres humanos tenemos dos opciones: aceptar lo que nos sucede y verlo como una oportunidad de crecer, o pensar que lo sucedido es un castigo divino, y llenarnos de miedo y desesperación. Esta última opción dificulta nuestra vida y no nos deja avanzar”, señaló.

“Yo seguí haciendo fuerza, intentando que no resbalaran, pero en ese momento se me reventaron dos hernias y desafortunadamente me tocó soltar a uno”, dijo, lamentando aquel suceso.

“Había caído un fuerte aguacero en Bogotá y las alcantarillas estaban inundadas. Yo tenía a dos niños en cada brazo evitando que cayeran a un caño de agua sucia y se ahogaran, pero no podía sostenerme. Abrí mis piernas e intenté mantenerme en pie al borde de un abismo y en ese momento sentí un dolor agudo en mi estómago y sabía que ya no podía sostenerlos más, o nos íbamos los tres o soltaba a un niño”, indicó Jaramillo, señalando que le tocaba decidir a cuál de ellos soltar.

