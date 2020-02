Rescatando nuestras pensiones: por un país con solidaridad real

El sistema es suficiente cuando ofrece una tasa de reemplazo considerada como “adecuada” (i.e. que provee una jubilación de, por lo menos, 45% a 65% del último salario). Y se considera íntegro cuando tanto el gobierno como los proveedores privados de pensiones (e.g. Aseguradoras, Bancos, AFPs) cuentan con institucionalidad, transparencia en la comunicación (i.e. que se entreguen estados de cuenta a tiempo y de manera clara, que se presenten proyecciones conservadoras y entendibles de futuras pensiones – lo cual evitaría situaciones como las presentadas en Chile, donde las personas no tuvieron suficiente información sobre a cuanto ascenderían sus pensiones al jubilarse, o incluso aquí en Panamá donde la CSS no entrega el estado de cuenta del SM) y que se respete y proteja el dinero que se tiene ahorrado por las personas. Basados en esto, se propone la siguiente macro-estructura para el nuevo sistema de pensiones:

Pasemos ahora a responder dos preguntas importantes. ¿Cómo salvamos el sistema? Para evitar un estallido social, y basándonos en la premisa de que el último pago bajo el SEBD se debe realizar cerca del 2060, la única forma no invasiva de mantener el subsistema es mediante mayores aportes del gobierno central a su fondo. Digo no invasiva ya que se pudiese sacar un “préstamo” del Subsistema Mixto y posteriormente pagárselo, pero, conociendo la falta de institucionalidad y transparencia que existe en el país, ¿le confiarías el dinero de tu cuenta individual al gobierno en un préstamo?

Mucho se ha comentado sobre la situación actual de la Caja del Seguro Social (CSS) , particularmente sobre su sistema de reparto, el Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD) del programa de Invalidez, Vejez, y Muerte (IVM); no es secreto que el mismo se encuentra en una situación crítica en cuanto a sus finanzas. Antes de responder algunas preguntas que deben tener, es fundamental dejar claro dos puntos sobre el SEBD. Primero, el sistema está configurado para una realidad que ya no existe; dejó de existir en el Siglo XX. Y segundo, el esquema presenta muchas similitudes a un sistema piramidal, que está destinado a fracasar por su propia estructura. El primer punto se explica bajo el contexto de un aumento en la expectativa de vida y, consecuentemente, de la cantidad de personas que llegan a la edad de jubilación. Cuando este tipo de sistemas fue implementado por primera vez en el año 1889, la edad de jubilación era de 70 años, y la expectativa de vida rondaba los 45. Por esto, pocas personas llegaban a jubilarse con una pensión, lo cual le permitía al sistema funcionar. La realidad actual es totalmente diferente. La edad de jubilación en Panamá es de 57 para las mujeres y 62 para los hombres, mientras que la expectativa de vida es de 81 y 75, respectivamente, de acuerdo a la OMS. Rápidamente nos podemos dar cuenta de que hay una diferencia entre ambas edades y que, con base en la configuración original de los sistemas de reparto, habría una gran cantidad de personas que obtendrían fondos del sistema, lo cual nos lleva indudablemente al segundo punto. Para que un sistema como este pueda funcionar, se necesitan más personas contribuyendo al sistema que obteniendo dinero del mismo; la relación se puede calcular tomando la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, la participación en la fuerza laboral, distribución de salarios, expectativa de vida al momento de jubilarse, y otros factores que ayudarían a tener proyecciones de ingresos y egresos de los fondos. Si en algún momento la relación entre cotizantes y pensionados se trastoca – como es el caso de Panamá – el sistema empieza a mostrar déficit en sus flujos y, eventualmente, colapsa. Como podrán ver, el mismo funciona igual que cualquier sistema piramidal, o Ponzi , que hayan escuchado.

