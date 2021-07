Rescatan a un hombre tras pasar 49 horas a la deriva en el mar tras el naufragio de su embarcación

Los servicios de rescate han conseguido salvar a un hombre que llevaba 49 horas en el mar después de que su barco naufragara en la costa de Liberia, en África Occidental. Además de a este hombre se ha rescatado a 11 personas y 15 siguen desaparecidas. Según los servicios de rescate, la embarcación que no cumplía con los requisitos de seguridad y que no estaba autorizada para llevar pasajeros.

You May Also Like