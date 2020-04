Repunte de abril pone a prueba débil sistema sanitario en interior del país

En la conferencia de prensa diaria sobre el Covid-19, las autoridades recomendaron ayer el uso de la mascarilla a los ciudadanos. Además, anunciaron un acuerdo con 35 financieras para que no cobren a sus clientes la letra de sus préstamos durante 90 días, a fin ayudar a que la gente no circule.

Si bien la densidad del país cumple con los estándares de la Organización Panamericana de la Salud, que la sitúa en 25 profesionales por cada 10 mil habitantes como rango mínimo, la distribución no es equitativa. La carencia es notable en Darién y Bocas del Toro, así como en las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala, donde no se llega a 20 profesionales por cada 10 mil habitantes.

