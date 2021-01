Repulsa por los comentarios racistas y sexistas sobre dos futuras participantes del Dakar de 16 años

A raíz de la polémica, Loprais publicó una disculpa en su cuenta personal de Facebook. “Los comentarios en el video no tenían la intención de provocar u ofender a nadie. Pedimos disculpas a todos los interesados y es posible que se hayan sentido ofendidos por los términos en cuestión . Somos un equipo de chicos normales que no damos mucha importancia a los medios de comunicación y publicamos un lamentable video sin censura”.

Unos comentarios extraídos de un videoblog de Loprais, en el que éste decía “por tercera vez, me estoy empalmando. Mira, la mujer negra de Roudnice va hacia la derecha”. El mecánico le respondía con un “bueno… Esa no está mal, es pasable. La otra no”. Unas palabras que provocaron indignación entre los seguidores del Dakar en las redes sociales.

