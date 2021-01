Repudian los dichos conspirativos de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene

“Hay miembros del Congreso que no se sienten a salvo en el trabajo en estos momentos por el violento intento de golpe”, dijo Melissa Ryan, CEO de la consultora Card Strategies, que investiga la desinformación online y el extremismo de derecha. “Y también hay políticos como Marjorie Taylor Greene que no solo alientan el miedo, sino que lo usan como herramienta para recaudar fondos”.

“Considero que es muy importante que, a la luz de lo que acaba de pasar en nuestro país, reflexionemos acerca de la violencia que sigue estallando”, manifestó en una entrevista. “ QAnon es algo más que un grupo marginal. Es algo peligroso. Hay que investigar y asegurarnos de que no nos quedamos cortos cuando decimos que no podemos apoyar grupos que apelan a la violencia ”.

CNN sacó a la luz los comentarios de Greene en Facebook, que ya fueron retirados. La legisladora tuiteó respuestas antes de que se publicase la noticia en las que no negó su autenticidad ni se retractó. “Muchos de esos comentarios cayeron bien. Muchos fueron compartidos. Algunos no representaban mis puntos de vista”, se limitó a decir.

Greene asoció también a la familia Rothschild a la provocación de los incendios, un apellido que es uno de los blanco preferidos de los grupos antisemitas . Supuestamente necesitaban construir un tren de alta velocidad en unos terrenos avaluados en 77.000.000.000 millones de dólares. Por supuesto, las afirmaciones de Greene, que en ese momento no era congresista pero que sí tenía un perfil alto e influencia en redes sociales, no tenien ningún fundamento.

