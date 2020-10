Repudian discurso de odio de diputada Zulay Rodríguez

El abogado Ernesto Cedeño analizó el tema desde el punto de vista legal y haciendo énfasis en el deber de los diputados. “Hemos visto cómo algunos diputados, de manera poco profesional y con falta del apropiado juicio, emiten improperios que afectan la reputación de ciudadanos respetables, sin responsabilidad alguna, por el privilegio constitucional del artículo 154. Esta práctica mal sana debiera cesar, toda vez que no contribuye con la paz social ni con el respeto de las buenas costumbres. Si los diputados no transitan por las vías adecuadas de la ética, un estallido social podría avecinarse en un futuro inmediato, sin duda alguna. Lo penoso no es lo que habló la diputada, sino que ningún diputado objetó la disertación en el momento”.

Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales, que vela por los derechos de la comunidad LGTBIQ+, repudió el discurso de la diputada : “El mundo se encuentra polarizado, por lo que es indispensable que nuestros representantes sean portadores de mensajes de unidad y entendimiento. Así, los discursos divisorios y discriminadores no deberían ser aceptados. No siendo la homosexualidad un insulto ni el haber nacido en nuestro hermano país, la narrativa comunicada desde la Asamblea busca generar morbo, acompañado de un discurso violento. Ningún discurso de odio, sea quien sea que lo diga, debe ser aceptado. Menos aún escudarse desde una tribuna que debe ser un espacio de entendimiento para tratar de amedrentar a periodistas y miembros de la sociedad civil de Panamá”.

Este medio llamó a la diputada Kayra Harding, una de las que impulsa la iniciativa, para que comentara sobre las palabras de su copartidaria, pero no respondió. También se le hizo la pregunta vía WhatsApp y, pese a que la leyó, no contestó.

