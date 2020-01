Republicanos, divididos

La lucha entre los republicanos se va a alargar más de lo previsto, en beneficio de Barack Obama. El “supermartes” de primarias en 10 estados no ha resultado concluyente, aunque cada vez se afirma más Mitt Romney como el que resultará elegido candidato del Grand Old Party. Pero necesitará todavía mucha paciencia, seguir luchando, aguantar y esperar.

You May Also Like