Republicanos citarán a jefe de Twitter al Senado por bloqueo de artículo sobre Joe Biden

El miércoles, Dorsey reconoció no estar en condiciones de dar una explicación. “Nuestra comunicación acerca de nuestras acciones sobre el artículo de @nypost no fue muy buena. Y bloquear el intercambio de la dirección en internet del artículo a través de un tuit o mensaje directo con cero contexto de por qué lo estamos bloqueando: inaceptable”, tuiteó.

You May Also Like