República Dominicana tiene en sus contratos de vacunas las mismas cláusulas que han llevado crisis en Europa

“De todos modos, no nos comprometimos con la Unión Europea… no es un compromiso contractual. Dijimos: haremos lo mejor que podamos, pero sin garantizar que lo consigamos”, dijo el director ejecutivo.

No obstante, Soriot ha dicho que no se comprometieron a entregar todas las dosis acordadas, citando el artículo de “mejor esfuerzo posible” del contrato firmado.

