República Dominicana suspendió la elección municipal por una falla informática

“Sin una boleta que no esté completa para todos los partidos, esa elección no se puede celebrar por razones elementales”, afirmó el funcionario, destacando que JCE iniciará una “profunda investigación” sobre lo ocurrido.

Castaños apuntó que en la pantalla de las máquinas de votación no aparecía la totalidad de los candidatos en “más o menos la mitad” de los centros electorales, problema que se presentó la víspera al instalar las mesas y no fue solventado.

