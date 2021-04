República Dominicana inicia regularización de venezolanos indocumentados

“Se nos cierran muchas puertas, no podemos trabajar en lo que queremos”, dice a la AFP Nader, de 35 años y natural de Maracaibo (estado Zulia, oeste de Venezuela). “Por no tener papeles (…) no nos dan la oportunidad”.

Sin papeles no puede abrir una cuenta bancaria ni acceder a la seguridad social. Para el Estado dominicano, no existe.

