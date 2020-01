Representantes y alcaldes marcharán el lunes hacia la Presidencia

Los representantes de corregimientos y 75 alcaldes del país realizarán una marcha el próximo 5 de diciembre, desde los predios de la Asamblea Nacional hacia la Presidencia de la República, para entregar un pliego de peticiones.Con esta actividad, el presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, Jorge Herrera, indicó que buscan pelear por el dinero de las comunidades, ya que en ocasiones la ejecución de las obras se ven afectadas por la presión política que existe en cuanto a que los representantes salten a un partido político de Gobierno.“Este país no puede estar sujeto a las gobernanzas del Gobierno central… hay muchos compromisos que tiene el presidente de la República para estar viendo los gobiernos locales”, indicó.Por tal motivo, Herrera señaló que los 623 representantes de corregimientos están exigiendo que se les devuelva la partida de Programa de Desarrollo Social. Añadió que no puede sacrificar 600 comunidades porque cuatro o cinco hicieron el trabajo mal. Insistió en que para verificar el buen uso de los recursos existen los estamentos de control correspondientes.“No se puede catalogar que Panamá, un país de tantos recursos, no tenga ni un porcentaje de descentralización En Latinoamérica somos el país número 20 en descentralización”, manifestó.

You May Also Like