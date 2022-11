Representantes del ‘movimiento cívico’ amenazan con convocar un paro nacional en Bolivia

El representante ha señalado que los ciudadanos “han sido pacientes” y que no se trata de un capricho de unos pocos, sino un derecho de todos los bolivianos, por lo que el censo debe hacerse “a la mayor brevedad posible”. Además, ha defendido que la intención de los manifestantes no es desestabilizar al Gobierno, como ha argumentado el presidente durante las últimas semanas.

Representantes del denominado ‘movimiento cívico’ de Bolivia han amenazado este sábado con convocar un paro “cívico” en todo el territorio nacional si el Gobierno no fija una fecha para la realización del censo, puesto que consideran que se trata de una falta de voluntad política y no de dificultades técnicas como defiende Luis Arce.

