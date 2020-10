Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada suma capturas hasta por 23 mil millones de dólares.

Torrijos en compañía del Ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Mouynes, Noriel Araúz, Ministro de Asuntos Marítimos y Administrador de la AMP y representantes de la industria pesquera realizaron un recorrido por la instalaciones del Puerto de Vacamonte para identificar las mejoras y hacer los correctivos necesarios en los casos que corresponda en su compromiso con la Unión Europea de combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Por su parte, Noriel Araúz, Ministro de Asuntos Marítimos y Administrador de la AMP, manifestó que el sector enfrenta grandes desafíos, entre ellos combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que constituye una amenaza no solo para Panamá, sino para la región latinoamericana en general, toda vez que representa una gran desventaja y discriminación para los pescadores que actúan con responsabilidad, honestidad y de conformidad con las condiciones de sus autorizaciones de pesca.

“Quiero informales que el Estado panameño ha fortalecido la gestión de la Comisión interinstitucional para prevenir, desalentar y eliminar la pesa ilegal, no declarada y no reglamentada con la integración de otras instituciones como los ministerios de Relaciones Exteriores; Desarrollo Agropecuario; Ambiente; Seguridad Pública y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), entre otras entidades”, indicó Torrijos durante una conferencia de prensa en las instalaciones del Puerto de Vacamonte, en la provincia de Panamá Oeste.

Representantes del Gobierno y sector pesquero reiteran el compromiso de Panamá por combatir la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada (Indnr), tras la tarjeta amarilla impuesta por la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión Europea (DG Mare).

