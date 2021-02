Representante del Guabo ya no repartirá bolsas de alimentos en sus comunidades

Dijo que la determinación no la tomó él, sino la Coordinación Nacional en vista de múltiples quejas, que han sido documentadas en el campo, de familias a las cuales no les llegaba la bolsa, a otras personas solo se les entrega la ayuda una vez y ya, no obstante aparecían en lista, como si las recibían.

Como “represalia”, calificó Osvaldo Martínez, representante del corregimiento del Guabo en el área de Chagres, luego de conocer que la junta comunal, ya no se encargaría de repartir las bolsas de alimentos del programa Panamá Solidario, por quejarse en varias ocasiones, que las bolsas eran muy pequeñas y no llevaban muchos alimentos.

