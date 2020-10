Representante de Barrio Norte acusa a constructora de obstruir alcantarillado

Para este fin de semana se estará r ealizando la succión en los sistemas del área de La Playita y La Feria , en el corregimiento de Cristóbal Este y para la otra semana se verifican los mismos operativos en varios puntos d el corregimiento de Barrio Nor te, donde se tienen problemas c on las aguas de servidas.

Por su parte, Javier Lynch , representante de Barrio Norte, dio a conocer que interpuso la denuncia desde hace varias semanas, sin embargo el Idaan no tiene en estos momentos la solución , porque no tiene operativo un carro Vactor para realizar la limpieza del sistema sanitario de los edificios.

You May Also Like