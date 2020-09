Reporte: Trump llamó “perdedores” a soldados muertos

Miembros del personal del Consejo de Seguridad Nacional y del Servicio Secreto informaron a Trump que la lluvia significaba un riesgo para realizar el viaje en helicóptero al cementerio, pero que podían ir en automóvil. Trump respondió diciendo que no quería visitar el cementerio porque estaba “lleno de perdedores”, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a discutir el tema de manera pública.

Las acusaciones fueron reportadas en primera instancia por The Atlantic. Un alto funcionario del Departamento de Defensa con conocimiento de primera mano de los eventos confirmó algunas de las declaraciones a The Associated Press , incluyendo los comentarios de 2018.

You May Also Like