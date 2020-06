Reportan terremoto magnitud 5.8 con epicentro en el centro de California | Univision 21 Fresno KFTV

Estos temblores reviven los temores entre los residentes de California respecto del esperado y estudiado Gran Terremoto o ‘Big One’ , el cual podría alcanzar magnitud 8 y ser potencialmente destructivo. Sin embargo, algunos estudios sobre terremotos indican que los grandes sismos también pueden ser provocados por un conjunto de fallas menores y no una sóla en particular como ha sido la tónica.

