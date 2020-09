Reportan 80 apagones diarios; Asep pide más capacidad legal

“Pero no es esto una justificación para dar un mal servicio porque deben responder y dar mantenimiento y hacer las adecuaciones, porque no es un tema nuevo el de los apagones”, dijo Bernal.

Sin embargo, una serie de sanciones impuestas a las empresas distribuidoras aún no son acatadas debido a que las apelaciones no son resueltas con la ligereza requerida.

