REPORTAJE – ‘Fuego puro’ en sus venas: un adolescente lucha contra un nuevo síndrome de COVID

Sin embargo, Jack no estaba fuera de peligro aun si lo habían trasladado a una habitación de hospital ordinaria. Su ritmo cardiaco estaba en los treinta, la mitad del nivel debido. Los médicos dijeron que la baja frecuencia cardiaca tal vez se debía a los esteroides, pero no podían afirmarlo con certeza, así que lo trasladaron a una unidad de monitoreo continuo de actividad cardiaca.

Para el 29 de abril, el tercer día que Jack pasó en la unidad de terapia intensiva, el medicamento para la presión arterial no le estaba ayudando lo suficiente y los médicos empezaron a planear la inserción de una línea central por la ingle para administrarle medicamentos adicionales. También se estaban preparando para conectar a Jack, quien estaba recibiendo oxígeno con una cánula nasal, a un respirador, algo que los médicos consideran necesario cuando “tu corazón no funciona como debe”, dijo Connors. “No sabíamos para dónde iba esto”.

Los médicos no podían explicar por qué la función cardiaca de Jack se había deteriorado de pronto. Su estructura y ritmo eran normales, pero los vasos sanguíneos en todo su cuerpo estaban inflamados, una condición llamada vasculitis, por lo que los músculos de los vasos no estaban “controlando el flujo sanguíneo como deberían”, explicó Kernie.

Cuando empezó a dolerle el estómago y no quería cenar, “pensaron que era porque había comido demasiadas galletas o algo así”, narró Jack, estudiante del noveno grado en el distrito de Queens en Nueva York, que ama las historietas de Marvel Comics y tiene la ambición de aprender a tocar “Stairway to Heaven” en la guitarra.

You May Also Like