Réplica al hoy por hoy del 3 de octubre

Hacemos referencia a la publicación del segmento HOY POR HOY que apareció en el ejemplar del periódico LA PRENSA del día de ayer sábado 3 de octubre del presente año y que guarda relación con la celebración del acto de selección de contratistas llevado a cabo por la EMPRESA DE TRANSMISIÒN ELÉCTRICA, S.A. (ETESA) No. 2019-2-78-0-03-LP-011271, para la construcción de la Línea de Transmisión de 230 KV Sabanitas-Panamá III y Subestaciones Asociadas. En tal sentido y haciendo uso del derecho a réplica, le solicitamos publicar nuestro descargo implícito en esta nota.

Tal y como se indica en dicha publicación, las ofertas de seis (6) de los consorcios que asistieron a la convocatoria del acto público mencionado, realizado el 20 de febrero del presente año, resultaron empatadas y por ello, se hizo necesario realizar el sorteo de desempate que establece la Ley No. 22 de 2006 (de Contrataciones Públicas) y sus Decretos Reglamentarios. El citado acto de desempate, se realizó en un hotel de la localidad el pasado 20 de agosto, con la asistencia de los representantes de los seis (6) consorcios empatados y contó con la presencia de la Oficina de Control de Juegos del Ministerio de Economía y Finanzas, así como con un Notario Público del Circuito de Panamá y un representante de la Dirección General de Contrataciones Públicas, junto a Directivos de nuestra empresa y al suscrito en la presente.

El acto mencionado, se efectuó con la finalidad de definir el orden en que se harían las evaluaciones técnicas, financieras y legales de los participantes en el citado acto público, siendo realizadas por parte de una Comisión Verificadora, compuesta por profesionales idóneos de ETESA y entidades externas como la SOCIEDAD PANAMEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (SPIA), la cual, por mandato de la Ley, tuvo como función revisar las ofertas presentadas en el orden en que resultaron del acto de desempate y quien al final solamente concluyó en su gestión, con una recomendación de adjudicación en favor de uno de los consorcios evaluados, sin que hasta la fecha se haya producido ningún resultado definitivo del acto indicado líneas arriba, ya que incluso se han interpuesto varios recursos legales en contra del informe preparado por la Comisión Verificadora. En conclusión, el acto de desempate, determina el orden en que serían revisadas las propuestas presentadas. Este acto, tal como lo establece su procedimiento amparado por la Ley, en ningún momento adjudica de manera automática el proyecto a algún consorcio.

Estos puntos, también fueron aclarados con la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) mediante nota a su Presidente, y de manera paralela transmitido a la ciudadanía a través de un comunicado oficial, el cual ustedes también recibieron.

Resulta inadecuado e impropio en este momento y sin apoyo alguno, hablar de recomendaciones “sin mayor sustento legal”, o con supuestas “claras burlas” al proceso de selección in commento porque para esa calificación se requerirá un pronunciamiento de las autoridades y entidades competentes, que son las que deciden el cumplimiento o no de lo actuado en el proceso de verificación de las propuestas participantes y no simples opiniones que más que construir, intentan destruir la imagen de una empresa como la nuestra e igualmente, perjudican la imagen del país que queremos desarrollar en beneficio de los panameños en general y no de un grupo en especial, que aparenta hablar en nombre de todos nosotros.

Finalmente, recalcamos y dejamos bien claro, que tanto la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), como las autoridades relacionadas con el acto de contrataciones públicas, estamos cumpliendo de manera transparente con lo establecido en las normas que rigen este tipo de actos de adquisición de bienes y servicio.

Ing. CARLOS MOSQUERA CASTILLO

Gerente General.

* Las réplicas son publicadas tal como son enviadas por su autor. La Prensa no modifica, edita o corrige su contenido.