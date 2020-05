Reparos del “task force” médico ante plan de reapertura que anunció Wanda Vázquez

La mandataria, en cambio, aseguró que las determinaciones sobre el plan de reapertura se hicieron en consenso. “Sí, había unas reservas con los centros comerciales. Se les explicaron las medidas, en términos del espacio, la cantidad de personas al abrir, asegurar distanciamiento social… No tomamos determinación que no haya sido en consenso”, sostuvo.

“Es frustrante. No hay suficientes pruebas moleculares (realizadas). Los datos no son contundentes. Estamos muy asustados con lo que pueda pasar. Dios nos cuide y ayude porque ya no hay mucho más que hacer. Veremos las playas llenas este fin de semana. Ojalá y la gente misma sea prudente”, agregó.

Recomendaciones del task fo… by El Nuevo Día on Scribd

You May Also Like