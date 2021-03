Reorganización conciliada | La Prensa Panamá

Con la reorganización conciliada la buena fé se comprometería si partimos de empresas no solo con legítimos problemas de liquidez producto de la pandemia por la Covid19, sino de empresas con problemas como empresas por mal gobierno corporativo desde un inicio. Aspectos básicos como: Simple mala llevanza de libros, no pago intencional de obligaciones básicas y retención indebida de obligaciones son un problema que no se puede ignorar. Se debe insistir en el buen gobierno corporativo.

