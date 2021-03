Renunció el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina: denunció presiones por parte de la Argentina

“En particular, los Directores por Argentina me solicitaron verbalmente y a través de mensajes escritos a principios de 2020 que designe como vicepresidente a una persona que no reunía las condiciones para el cargo. La documentación que prueba esta denuncia está bajo custodia en Secretaría General y a disposición de los miembros del Directorio si así lo estiman conveniente”, amplió.

You May Also Like