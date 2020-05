Renueva tu ‘outfit’ de runner por menos de 25 euros

Para evitar que tengas que estar pendiente de si has lavado o no la camiseta de correr, esta camiseta de manga corta para deportistas es una buena solución. La prenda, realizada con poliéster para una mayor resistencia, es ideal para los corredores que busquen la máxima comodidad y transpirabilidad . Además, destaca por un tacto muy suave y su rápido secado.

