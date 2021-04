Renta 2020 – 2021: las claves, novedades, cómo solicitar el borrador y fechas

Respecto al ingreso mínimo vital , estarán obligados a presentar la declaración por el IRPF los beneficiarios de esta prestación “tanto si el importe percibido está exento como si no y, con independencia de que cumplan o no los requisitos establecidos en el artículo 96 del la Ley de IRPF relativo a la obligación de declarar”.

En cuanto a las prestaciones derivadas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) pagadas por el SEPE, se determinará la obligación o no de declarar teniendo en cuenta el resto de límites. Si los rendimientos del trabajo obtenidos en 2020 proceden del SEPE y de otro u otros pagadores no tendrá la obligación de declarar si no superan los 22.000 euros , ni los 1.500 euros en el caso de fijar el límite en 14.000 euros .

You May Also Like