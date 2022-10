“Renovó el año pasado, no creo que los rumores sean ciertos”

“Lo único que te puedo decir es que soy muy amigo de Kylian y, por lo que me consta, está muy feliz aquí en París. Renovó el año pasado y no creo que los rumores sean ciertos . Nosotros seguimos centrados en lo nuestro, no hacemos caso a las noticias que están alrededor”, aseguró el exjugador del Real Madrid a la televisión RMC Sport tras el empate del PSG contra el Benfica (1-1) en la fase de grupos de la Champions.

Kylian Mbappé no está contento en el Paris Saint-Germain , y el jugador se encarga de insinuarlo cada vez que tiene ocasión. Sin embargo, y pese a las diversas informaciones que este martes aseguraron que el jugador galo quiere dejar el Paris Saint-Germain lo antes posible, Sergio Ramos cree que son “rumores” que no son ciertos .

