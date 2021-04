Renovar a Messi, reducir deudas, manejar repercusiones de la Superliga

A dos meses y medio para concluir su contrato nadie sabe a ciencia cierta qué resolverá Messi. El Barça confía en convencerle y el propio Joan Laporta, pocos días después de su proclamación oficial, se citó con él en un restaurante para, en un almuerzo íntimo y distendido, charlar sin papeles, ni urgencias ni presiones. Leo, que mantiene una relación cercana con el dirigente desde hace muchos años, agradeció el gesto y simplemente le dejó clara una cosa al presidente: “tanto si me quedo como si me marcho, te lo pondré fácil” le aseguró a Laporta, trasladándole su intención de no convertir su renovación en un culebrón y, más aún, asegurándole que ni quiere ser un problema ni mucho menos abrir una brecha con el club de su vida.

