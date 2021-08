Renovación anunciada | La Prensa Panamá

En el documento queda muy bien registrado el entusiasmo de la Contraloría por la renovación del contrato, cuando en la página 34 el funcionario Samuel Moreno expresa que en 1997 se inicia una “revolución portuaria” en Panamá. Igualmente, el sesgo político del asunto lo hace muy evidente el representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada Julio de la Lastra, quien dijo: “…han incluido información que no conocíamos pero desafortunadamente tampoco la conoce el personal del mismo partido político”. Más adelante de la Lastra expresó que “haríamos un flaco favor si se aprueba algo ahora en la AMP si no hacemos el debido análisis, porque posteriormente somos nosotros, de la junta directiva, los que vamos a tener que quedar subiendo y bajando escaleras”.

